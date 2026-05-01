Piano Casa tre pilastri per il pacchetto con obiettivo 100mila alloggi | le misure

Il governo ha annunciato un nuovo piano casa con l’obiettivo di realizzare 100.000 nuovi alloggi. Il progetto si fonda su tre principali iniziative: il recupero di 60.000 immobili popolari, la creazione di un fondo di investimento dedicato e l’adozione di misure volte ad attrarre investimenti privati nel settore immobiliare. Queste azioni mirano a incrementare l’offerta abitativa e a incentivare gli investimenti nel mercato edilizio.

(Adnkronos) – Il piano casa si basa su 3 pilastri: recupero di 60.000 immobili popolari, un fondo d'investimento dove concentrare tutte le risorse, misure per attrazione degli investimenti privati. L'obiettivo dell’intervento "è rendere disponibili, complessivamente, circa centomila alloggi in dieci anni", grazie a "oltre dieci miliardi di euro". E' quanto si legge nella nota diffusa da palazzo Chigi, dopo l'approvazione del Cdm di "un pacchetto di misure per contrastare l’emergenza abitativa". Il piano punta a ''incrementare l’offerta di alloggi attraverso un programma di riqualificazione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale pubblica (erp) e sovvenzionata e un pacchetto di interventi per promuovere l’edilizia integrata''.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Piano casa, si parte. Meloni: “100mila nuovi alloggi in 10 anni. E subito 60mila alloggi popolari ristrutturati” (video) Leggi anche: Piano Casa, 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati: le novità Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I tre pilastri del piano casa, dall'edilizia popolare all'housing sociale; Dal Governo via libera al Piano Casa; Piano Casa, le misure del governo e i 'tre pilastri' del pacchetto: tutte le novità; Soldi anche dal Pnrr, un commissario straordinario e sfratti veloci: i tre pilastri che dovrebbero sorreggere il Piano casa. I tre pilastri del piano casa, dall'edilizia popolare all'housing socialeIl Piano casa varato dal governo si fonda su tre pilastri. Di seguito una scheda con i principali punti. Obiettivo finale: rendere disponibili 100mila tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierat ... ansa.it Piano casa, varato il decreto-legge con i tre pilastri e 10 miliardi di risorseApprovato in CdM il decreto-legge sul Piano Casa con tre pilastri e 10 miliardi di risorse per realizzare 100mila alloggi in dieci anni in tutta Italia. msn.com Approvato in CdM il decreto-legge sul Piano Casa con tre pilastri e 10 miliardi di risorse per realizzare 100mila alloggi in dieci anni in tutta Italia. - facebook.com facebook Meloni: Ecco i tre pilastri del piano casa x.com