Via libera del Cdm a Piano casa e proroga taglio accise di 21 giorni Meloni | 100 mila nuovi alloggi in 10 anni sgomberi rapidi
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Piano casa e ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise dei carburanti fino al 21 maggio. La premier ha dichiarato che nei prossimi dieci anni saranno realizzati 100 mila nuovi alloggi e che gli sgomberi saranno più rapidi. La riunione si è svolta a Palazzo Chigi, con i ministri presenti che hanno dato il via libera alle misure.
Dopo una riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, è arrivato l'ok al nuovo Piano casa e alla proroga dello sconto sulle accise dei carburanti, in vigore fino al 21 Maggio. Meloni: "La casa è un bene primario" È via libera, da parte del Consiglio dei Ministri, dei decreti relativi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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