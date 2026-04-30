Via libera del Cdm a Piano casa e proroga taglio accise di 21 giorni Meloni | 100 mila nuovi alloggi in 10 anni sgomberi rapidi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Piano casa e ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise dei carburanti fino al 21 maggio. La premier ha dichiarato che nei prossimi dieci anni saranno realizzati 100 mila nuovi alloggi e che gli sgomberi saranno più rapidi. La riunione si è svolta a Palazzo Chigi, con i ministri presenti che hanno dato il via libera alle misure.