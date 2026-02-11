Emergency persiste lo sfruttamento nella piana di Gioia Tauro – FOTO

La situazione nella piana di Gioia Tauro resta difficile. I braccianti continuano a vivere condizioni di sfruttamento, tra lavoro nero e abbandono. Nonostante le denunce, poco cambia e le persone coinvolte sono ancora in balia di un sistema che non si ferma. La questione si trascina da anni, e le autorità sembrano ancora lontane dal risolvere il problema.

La Piana di Gioia Tauro: Un'Emergenza Sociale Senza Fine tra Sfruttamento e Abbandono. La situazione dei braccianti agricoli nella piana di Gioia Tauro, in Calabria, continua a rappresentare una ferita aperta nel tessuto sociale ed economico del Paese. Emergency, da oltre un decennio, documenta e cerca di mitigare le condizioni di estrema vulnerabilità in cui versano migliaia di lavoratori stagionali, principalmente impiegati nella raccolta di agrumi e kiwi. Il 2025, come evidenziato dall'organizzazione, non ha portato a miglioramenti significativi, anzi, sembra aver acuito un quadro già drammatico, segnato da sfruttamento lavorativo, precarietà abitativa e mancanza di accesso ai servizi essenziali.

