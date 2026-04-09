La Galleria di arte moderna Ricci Oddi di Piacenza riapre le sue sale il 28 aprile dopo un periodo di lavori di rinnovamento. Contestualmente, è stato aggiornato anche il consiglio di amministrazione dell’istituzione. La riapertura porta con sé un nuovo allestimento e un volto rinnovato per gli spazi espositivi, pronti a ricevere il pubblico con un’offerta artistica rivista.

La Galleria di arte moderna Ricci Oddi di Piacenza si prepara a un momento di profonda trasformazione, segnato dalla riapertura delle sale espositive il 28 aprile e dal necessario rinnovo della sua struttura decisionale. Mentre i lavori di restyling sulle 22 sale e sui più di 1000 metri quadrati giungono al termine, l’istituzione culturale deve affrontare la scadenza del mandato del consiglio direttivo e della presidenza guidata da Massimo Toscani. Un nuovo volto per il patrimonio artistico piacentino. Il ventotto aprile prossimo segnerà il ritorno ufficiale del pubblico all’interno degli spazi della Fondazione Galleria Ricci Oddi. Dopo un periodo di chiusura dovuto ai cantieri, l’istituzione presenterà una veste rinnovata che mira a restituire centralità alla collezione donata da Giuseppe Ricci Oddi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricci Oddi riapre le porte: nuovo volto e sale rinnovate a Piacenza

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