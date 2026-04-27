Riapre nella nuova veste la galleria Ricci Oddi

Da martedì 28 aprile, la galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza riapre al pubblico dopo un intervento di riqualificazione e riallestimento. L’operazione, la prima manutenzione significativa in vent’anni, ha interessato gli ambienti museali e ha portato a una nuova disposizione delle opere e degli spazi espositivi. La riapertura segna una fase di rinnovamento per il museo, che ora si presenta con una veste rinnovata.

Da martedì 28 aprile la galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza inaugura una nuova fase della sua storia, presentando al pubblico l’esito dell’importante progetto di riqualificazione e riallestimento che ha coinvolto gli ambienti museali, a vent’anni dall’ultima manutenzione significativa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi, la nuova acquisizione della Galleria d’Arte ModernaL'archivio storico della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi si arricchisce di un’importante acquisizione: un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi... Apertura straordinaria della Galleria Ricci OddiIn occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Galleria Ricci Oddi sarà aperta al pubblico con orario continuato dalle 9,30 alle 18. Contenuti utili per approfondire Conto alla rovescia per la Ricci Oddi rinnovata, oggi l’anteprimaConto alla rovescia per la Galleria di arte moderna Ricci Oddi rinnovata nell'aspetto. Il 28 aprile prossimo l'istituzione culturale piacentina riapre al ... piacenzasera.it La Ricci Oddi cambia veste e torna alle origini: ecco le sale rinnovate fotogalleryDa martedì 28 aprile, la Galleria d'arte moderna Ricci Oddi di Piacenza inaugura una nuova fase della sua storia, presentando al pubblico l'esito ... piacenzasera.it