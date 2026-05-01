? Cosa sapere Andrea Pezzi presenta il saggio La nostra Odissea presso la libreria Arethusa di Roma.. L'analisi utilizza il mito di Ulisse per interpretare l'impatto di algoritmi e capitalismo.. A Roma, presso la libreria Arethusa, Andrea Pezzi ha delineato durante il vodcast Il Piacere della Lettura le coordinate di un viaggio esistenziale che trasforma l’antico mito di Ulisse nel riflesso critico dell’identità occidentale contemporanea. Il saggio appena pubblicato con la casa editrice Il Saggiatore, intitolato La nostra Odissea. Ritorno all’umano, non si limita a una rilettura letteraria, ma si configura come una bussola per orientarsi in un’epoca segnata da profonde deviazioni identitarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pezzi: il mito di Ulisse è una bussola per l’identità moderna

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