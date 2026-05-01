Pescara | sequestrate armi bianche denunciato uomo in via Imele

A Pescara, i carabinieri hanno sequestrato un coltello e uno spadino a un uomo di 48 anni in via Imele. L’uomo è stato denunciato dopo il controllo delle forze dell’ordine. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio. Il materiale sequestrato sarà sottoposto a verifica. La vicenda si è svolta nella zona centrale della città, senza ulteriori sviluppi al momento.

? Cosa sapere Pescara, carabinieri sequestrano coltellino e spadino a un uomo di 48 anni in via Imele.. Il soggetto già noto alle autorità viene denunciato per porto ingiustificato di armi bianche.. I carabinieri della sezione radiomobile del Nor di Pescara hanno denunciato un uomo di 48 anni dopo aver rinvenuto un coltellino a serramanico e uno spadino in via Imele, durante un controllo di routine che ha evidenziato la criticità di quella specifica area urbana. L’intervento è avvenuto quando una pattuglia della Compagnia carabinieri, impegnata in attività di vigilanza e perlustrazione, si è imbattuta nel soggetto che camminava a piedi lungo la citata via.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara: sequestrate armi bianche, denunciato uomo in via Imele Notizie correlate Incendio doloso a Bisaccia: denunciato un uomo del posto, sequestrate armi e materialiL’episodio risale allo scorso gennaio, quando un imprenditore del posto denunciava l’incendio di vario materiale presso un terreno di sua proprietà. Palermo: 70 armi bianche sequestrate a giovane di 26 anniUn giovane di 26 anni è stato denunciato a Palermo per il possesso illegale di un arsenale domestico composto da circa settanta armi bianche. Panoramica sull’argomento 240 armi bianche sequestrateCi sono anche katane e asce ma soprattutto moltissimi coltelli di varie dimensioni tra le 240 armi bianche sequestrate a Perugia dai Carabinieri. Ad agire su mandato della Procura di Perugia i ... rainews.it Oltre 240 armi bianche sequestrate in indagine a PerugiaOltre 240 armi bianche, tra le quali katane, asce, coltelli di varie dimensioni e un apparecchio da mattazione completo di munizionamento sono state sequestrate dai carabinieri dell'aliquota presso la ... ansa.it