Incendio doloso a Bisaccia | denunciato un uomo del posto sequestrate armi e materiali

Un incendio doloso a Bisaccia ha portato alla denuncia di un uomo locale, dopo che i Carabinieri hanno trovato prove di un possibile furto di attrezzi nella sua abitazione. Durante le verifiche, sono state sequestrate armi e materiali sospetti. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dell’uomo nei giorni precedenti e hanno raccolto testimonianze che collegano il sospetto all’incendio. La vicenda si sviluppa ancora con nuovi dettagli da chiarire.

L’episodio risale allo scorso gennaio, quando un imprenditore del posto denunciava l’incendio di vario materiale presso un terreno di sua proprietà. L’attività investigativa, avviata tempestivamente dai militari, ha permesso di risalire all’autore grazie alla visione e all’analisi dei filmati di videosorveglianza comunali. Successivamente, fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il predetto veniva trovato in possesso di vari coltelli, un cannello bruciatore, un taglierino, cavi in rame e tre fucili mai denunciati. Alla luce degli elementi raccolti e d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è quindi scattato il deferimento dell’uomo e il sequestro del materiale rinvenuto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

