A Palermo, un giovane di 26 anni è stato denunciato per aver detenuto illegalmente circa settanta armi bianche. Durante un controllo, sono state trovate tutte le armi in casa sua. La polizia ha sequestrato il materiale e avviato le procedure legali. Nessun altra persona è coinvolta nel caso. La notizia si riferisce esclusivamente al sequestro e alla denuncia.

Un giovane di 26 anni è stato denunciato a Palermo per il possesso illegale di un arsenale domestico composto da circa settanta armi bianche. L'operazione si è svolta nel quartiere Libertà, dove i poliziotti hanno trovato una quarantina di tirapugni e diversi coltelli durante una perquisizione. Il fatto non è isolato ma si inserisce in un quadro più ampio di attività criminali legate allo spaccio di stupefacenti nella città siciliana. L'arsenale nascosto sotto il letto. La scoperta è avvenuta in modo quasi casuale, mentre gli agenti del commissariato Libertà eseguivano un mandato nei confronti di un altro soggetto. All'arrivo degli ufficiali, il ventiseienne era presente nell'abitazione e nascondeva nella borsa un panetto di hashish pesante circa novanta grammi.

© Ameve.eu - Palermo: 70 armi bianche sequestrate a giovane di 26 anni

