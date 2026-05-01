Pesca in Liguria | Coldiretti chiede l’attuazione del nuovo decreto

Coldiretti Liguria ha richiesto che il nuovo decreto sulla Valorizzazione della Risorsa Mare venga attuato senza ritardi. La richiesta riguarda l’implementazione di norme volte a tutelare e valorizzare le attività di pesca nella regione. La decisione arriva dopo che il decreto è stato approvato, ma ancora non applicato pienamente. La questione interessa direttamente i pescatori locali e le attività legate al mare.

? Cosa sapere Coldiretti Liguria chiede l'attuazione immediata del decreto sulla Valorizzazione della Risorsa Mare.. Le nuove norme su Cisoa e flessibilità lavoratori mirano a sostenere le imprese ittiche.. Gianluca Boeri e il vertice di Coldiretti Liguria sollecitano un’attuazione immediata del disegno di legge sulla Valorizzazione della Risorsa Mare per evitare che le imprese ittiche locali soccombano sotto il peso delle spese operative. Il provvedimento, approvato definitivamente, apre una finestra di speranza per il comparto della pesca ligure, ma la velocità con cui le norme diventeranno pratiche quotidiane determinerà il successo o il fallimento dell’intera iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesca in Liguria: Coldiretti chiede l’attuazione del nuovo decreto Notizie correlate Decreto Lavoro, Confartigianato Puglia avverte il Governo: "L'efficacia dipende dall'attuazione"Un investimento complessivo di circa 934 milioni di euro per ridisegnare le regole del mercato del lavoro. Circolare di attuazione del nuovo statuto degli studenti. ScaricalaIl modello proposto costituisce uno strumento operativo a supporto delle scuole per l’adempimento degli obblighi derivanti dal nuovo quadro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pesca, Coldiretti Liguria: Bene il decreto, ora servono misure urgenti per la marineria; Pesca, Coldiretti Liguria: ok Ddl mare, ma accelerare su operatività misure per le marinerie liguri; Made in Italy, la delegazione di Coldiretti Liguria al Brennero: Cambiare il codice doganale; Gasolio alle stelle, pesca in crisi: orari anticipati per le acciughe,meno battute per lo spada. Pesca, Coldiretti Liguria: Bene il decreto, ora servono misure urgenti per la marineriaPresidente Boeri: Senza una rapida applicazione del decreto rischiamo di perdere un’occasione importante per imprese già sotto forte pressione ... telenord.it Il ddl Mare è legge, la Coldiretti ligure: Segnale positivo, ma senza rapida applicazione rischiamo di vanificare opportunità importanteIl ddl Mare è legge, la Coldiretti ligure: Segnale positivo, ma senza rapida applicazione rischiamo di vanificare opportunità importante ... msn.com Bruxelles vara un quadro temporaneo di aiuti di Stato che prevede la richiesta semplificata di sussidi per agricoltori, pesca e autotrasportatori colpiti dall’impennata di carburanti e fertilizzanti causata dalla guerra in Iran x.com Oltre mille articoli di cronaca trasformati in dati scientifici: così il bracconaggio in Romania emerge dove spesso resta invisibile. Caprioli, cinghiali e pesca illegale tra i casi più frequenti, ma è il metodo a sorprendere https://kodmi.it/EEpUw - facebook.com facebook