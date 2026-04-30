Decreto Lavoro Confartigianato Puglia avverte il Governo | L' efficacia dipende dall' attuazione

Confartigianato Puglia ha espresso preoccupazione riguardo al decreto lavoro approvato dal governo, sottolineando che la sua efficacia dipenderà strettamente dall’attuazione concreta delle misure previste. Il provvedimento prevede una serie di interventi con un investimento totale di circa 934 milioni di euro, mirati a modificare le regole del mercato del lavoro e a favorire occupazione e flessibilità.

Un investimento complessivo di circa 934 milioni di euro per ridisegnare le regole del mercato del lavoro. Il nuovo Decreto Lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del Primo Maggio, introduce un pacchetto di interventi che spaziano dagli sgravi contributivi alla tutela della.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Decreto Maltempo, Cna e Confartigianato: “Intervento Governo tempestivo ma sono necessarie ulteriori risorse”ROMA – Il Governo è intervenuto in modo tempestivo rispetto ai danni provocati dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna ma le risorse stanziate...

Lavoro, Landini: "Governo si fermi su decreto"“Non ho il piacere di conoscere” il decreto cui lavora il governo sui temi del lavoro “né di essere stato convocato al tavolo perché questo governo...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: I giudizi delle parti sociali sul decreto lavoro del Governo.

I giudizi delle parti sociali sul decreto lavoro del GovernoTra i rappresentanti all'incontro sindacale transfrontaliero a Rabuiese, solo la Cgil fuori dal coro (serve di più). Gli industriali apprezzano ... rainews.it

Sbarra: «Misure per il Mezzogiorno, che spinge la crescita dell’Italia. Il decreto crea lavoro stabile e di qualità, non assistenziale»Il sottosegretario di Stato per il Sud e il decreto Lavoro appena approvato dal governo: «Fondamentale per un lavoro stabile e di qualità». Il salario minimo? «Io sempre contrario, meglio il salario g ... corriere.it