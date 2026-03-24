Circolare di attuazione del nuovo statuto degli studenti Scaricala

Da orizzontescuola.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata una circolare che riguarda l’attuazione del nuovo statuto degli studenti. La circolare include un modello che le scuole possono utilizzare come supporto per adempiere alle nuove disposizioni. È possibile scaricare il documento per consultarlo e applicarlo nelle rispettive istituzioni scolastiche. La circolare fornisce indicazioni pratiche per l’implementazione delle norme aggiornate.

Il modello proposto costituisce uno strumento operativo a supporto delle scuole per l’adempimento degli obblighi derivanti dal nuovo quadro normativo, in particolare per quanto concerne la corretta alimentazione dei dati, il coordinamento delle figure coinvolte e l’attuazione delle procedure previste in vista dello scrutinio finale e dell’esame di maturità. Scarica – Riservato agli abbonati “Gestire la. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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