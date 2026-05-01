Pesca con fiocina il lucioperca nel Lago Maggiore denunciato bracconiere | rischia l'arresto

Un uomo è stato denunciato per aver pescato un lucioperca con la fiocina nel Lago Maggiore. La pesca è avvenuta in assenza di autorizzazione e riguarda una specie protetta. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta e alla denuncia del bracconiere, che ora rischia fino a due anni di carcere e una multa di 12.000 euro.

Rischia fino a due anni di carcere e 12mila euro di multa il bracconiere sorpreso a pescare il lucioperca, specie di pesce protetta, nel Lago Maggiore. I carabinieri forestali di Varese lo hanno denunciato per pesca illegale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rischia di annegare nel Lago di Bracciano a Trevignano: salvata da un militare dell’Esercito a pescaUn militare dell'Esercito libero dal servizio e a pesca ha salvato la vita a una donna, che ha rischiato di annegare nel lago di Bracciano a... Lago Maggiore – L’Isola Bella è la più visitata del Lago Maggiore: 13Isola Bella vola: record di visitatori e bilanci in crescita per Kaleon Spa L’Isola Bella, gioiello del Lago Maggiore, ha chiuso il 2025 con un boom... Tutti gli aggiornamenti Pesca con fiocina il lucioperca nel Lago Maggiore, denunciato bracconiere: rischia l’arrestoRischia fino a due anni di carcere e 12mila euro di multa il bracconiere sorpreso a pescare il lucioperca, specie di pesce protetta, nel Lago Maggiore ... fanpage.it Bracconaggio ittico sul Lago Maggiore: denunciato pescatore con fiocinaOperazione dei Carabinieri Forestali nel Varesotto: sorpreso un uomo a caccia di lucioperca con strumenti vietati e in periodo di fermo biologico. Sequestri e denuncia penale. varesenews.it