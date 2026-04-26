Rischia di annegare nel Lago di Bracciano a Trevignano | salvata da un militare dell'Esercito a pesca

Una donna ha rischiato di annegare nel lago di Bracciano a Trevignano, ma è stata salvata da un militare dell'Esercito che si trovava a pesca nel luogo. L'intervento è avvenuto poco dopo il suo allarme, quando il militare ha raggiunto la donna in difficoltà e le ha prestato soccorso, impedendo che la situazione peggiorasse.

Un militare dell'Esercito libero dal servizio e a pesca ha salvato la vita a una donna, che ha rischiato di annegare nel lago di Bracciano a Trevignano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Paura nel lago di Bracciano: donna rischia di annegare, salvata da un militare dell'Esercito Vincenzo Iodice morto in moto a 43 anni sull’Ardeatina, il militare dell’Esercito andava al lavoroVincenzo Iodice, 43 anni, militare dell'Esercito italiano è la vittima dell'incidente stradale di oggi su via Ardeatina a Roma. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: VIGODARZERE | Scivola nel Brenta e rischia di annegare, salvata da un passante e dai pompieri; Cane finisce in un canale e rischia di annegare, salvato dai vigili del fuoco a Riola Sardo; Riola Sardo, rischia di annegare in un canale: cane salvato dai Vigili del fuoco; Napoli, gabbiano rischia di annegare: salvato in extremis da uno skipper. Rischia di annegare nel Lago di Bracciano a Trevignano: salvata da un militare dell’Esercito a pescaUn militare dell'Esercito libero dal servizio e a pesca ha salvato la vita a una donna, che ha rischiato di annegare nel lago di Bracciano a Trevignano ... fanpage.it Rischia di annegare a Trevignano, salvata da un militare a pesca(Agenzia_Nova) – Un militare dell’esercito è intervenuto per salvare una donna in difficoltà e a rischio annegamento nel lago di Bracciano presso Trevignano, in provincia di Roma. In particolare la do ... terzobinario.it Cosa Rischia l'attentatore della cena di Trump... - facebook.com facebook La crisi in #MedioOriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di beni di largo consumo - come #bevande e #acqua minerale - che, a una prima analisi, non dovrebbero risentire della delicata situazione geopolitica in atto. x.com