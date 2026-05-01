Un uomo di 50 anni, gestore di un negozio di parrucchiere, è stato arrestato a Perugia con l'accusa di aver sottratto circa 20mila euro a un'anziana donna. Le telecamere di videosorveglianza, installate dai figli della vittima, hanno documentato i prelievi illeciti avvenuti in sei diverse occasioni. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

? Cosa sapere Perugia, arrestato parrucciere di 50 anni per furto di 20mila euro a un'anziana.. Le riprese delle telecamere installate dai figli confermano i prelievi illeciti in sei occasioni.. La squadra Mobile di Perugia ha arrestato giovedì mattina un parrucchiere di 50 anni, accusato di aver sottratto denaro in diverse occasioni all’interno dell’abitazione di una sua cliente anziana. L’uomo, che si recava regolarmente a casa della donna per offrirle i suoi servizi professionali a domicilio, è stato sorpreso dagli agenti con 240 euro in suo possesso e ora dovrà scontare la misura dei domiciliari. Il meccanismo del furto aggravato si era insinuato nella quotidianità della signora attraverso visite ricorrenti del professionista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, parrucchiere arrestato: rapinati 20mila euro a un’anziana

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