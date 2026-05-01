A Perugia un uomo, ex geometra, vive vicino al cimitero insieme ai figli gemelli di sette anni. I due bambini sono stati rinchiusi nel cimitero da due gruppi di bulli, secondo quanto riferito. La vicenda ha attirato l’attenzione locale sulla sicurezza dei minori e sulla presenza di episodi di violenza nel quartiere. La famiglia ha segnalato l’accaduto alle autorità senza ulteriori dettagli pubblici.

? Cosa sapere A Perugia un ex geometra vive vicino al cimitero con i figli gemelli.. I due bambini di sette anni sono stati rinchiusi nel cimitero da due bulli.. Il mattino di venerdì 01 maggio 2026 alle ore 06:51 vede Fabio, un ex geometra del Comune di Perugia, osservare dalla finestra della sua abitazione in periferia il cancello del cimitero dove riposa la moglie Ada, mentre il gatto Briciola lo accompagna nel silenzio di una casa che un tempo era piena di vita. La realtà di questo angolo di mondo si è trasformata radicalmente otto anni fa, quando il marmo bianco di un sepolcro a forma di gazebo è stato eretto per custodire le spoglie di Ada.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, l’uomo che vive accanto al cimitero per non perdere la moglie

Notizie correlate

Perugia, carcere per l’uomo che tormentava l’ex moglie con la fede?? Cosa sapere Il Tribunale di Perugia condanna un uomo di 63 anni per persecuzione contro l'ex moglie.

Leggi anche: Che cosa sta succedendo a chi vive e lavora accanto al cantiere che rischia di "saltare"

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: LA POLIZIA DI STATO DI FOLIGNO HA SOTTOPOSTO UN 39ENNE MACEDONE AD ARRESTO AI FINI ESTRADIZIONALI. L’UOMO ERA RICERCATO DALLE AUTORITA’ DEL SUO PAESE IN RELAZIONE A PREGRESSI EPISODI DI FURTO. - Questura di Pe - Polizia di Stato; Ruba, aggredisce i poliziotti e gli sputa addosso e cerca di farsi del male; Perugia, a Pian di Massiano un'oasi che aiuta api e biodiversità; Violenza sessuale su una studentessa a Perugia: 46enne afghano condannato a sei anni di reclusione.

Perugia, Tedesco al passo d’addio: «Sto pensando di lasciare il Grifo»di Carlo Forciniti Nell’agonica salvezza raggiunta dal Perugia c’è la mano di Giovanni Tedesco. Al netto di qualche passaggio a vuoto, dall’avvento dell’allenatore palermitano (e del duo Gaucci-Novell ... umbria24.it

Calcio serie C, il Perugia a caccia dell'ultimo sforzo salvezza. Gemello e Bacchin: Non prenderemo sotto gamba il ForlìI romagnoli sono già salvi ed attueranno un robusto turnover, ma si scenderà in campo per ottenere quella vittoria che renderebbe meno amara la stagione. Il portiere e l'attaccante suonano la carica ... today.it

Perugia avanti nella serie! Vittoria 3-0 contro la Lube in Gara 1! sirsafetyperugia.it/new/finali-scu… #BlockDevils x.com

Perugia (1977/78) - facebook.com facebook