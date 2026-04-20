Che cosa sta succedendo a chi vive e lavora accanto al cantiere che rischia di saltare

L’attuale situazione intorno a un cantiere in corso ha portato a un blocco delle attività e a un fermo dei lavori. Molti residenti e lavoratori che vivono nelle vicinanze si trovano a dover affrontare disagi quotidiani, mentre l’incertezza sulla riapertura alimenta il malumore. I lavori, avviati tempo fa, si sono improvvisamente fermati senza una data precisa per il ripristino, creando tensione tra chi abita e lavora nelle vicinanze.

Lavori fermi, cittadini inviperiti. Perché quei cantieri ormai avviati ma che non avanzano (e che non si sa quando riprenderanno) creano un forte disagio e tanta rabbia. Queste le lamentele raccolte dal capogruppo regionale della Lega, Alessandro Corbetta, che nei giorni scorsi ha effettuato un.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Les Innocents | Épisode 2 | Odile VUILLEMIN, Tomer SISLEY & Jules HOUPLAIN | Série policière | TF

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