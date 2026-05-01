Perugia-futuro | le scadenze dei calciatori Prestiti contratti finiti e prove di rescissione

A breve scadranno diversi contratti dei calciatori della squadra, con alcune rescissioni e prestiti in programma. La rosa si ridurrà in vista delle prossime decisioni di mercato, alcune cessioni porteranno risorse finanziarie alla società. Sono in corso anche valutazioni su alcuni giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico, con l’obiettivo di trovare loro una nuova sistemazione.

Una rosa che si assottiglierà per le scadenze dei contratti, per qualche cessione che porterà soldi nelle casse biancorosse e altre perché alcuni giocatori non rientrano nel progetto e la società cercherà di cederli. Intanto ci sono le scadenze dei prestiti: la prima, dolorosa, quella che riguarda Giacomo Manzari che torna al Bari. Rientra dal prestito il giovane Terrnava, di proorietà del Parma. In scadenza di contratto Valerio Verre (con il quale la società cercherà un dialogo per il futuro). Ha chiuso il suo lungo rapporto col Grifo, Francesco Lisi. Aveva il contratto in scadenza 2026 Luigi Canotto, ma per il giocatore, come accaduto...🔗 Leggi su Lanazione.it

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