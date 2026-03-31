L'esame di Stato si sta modificando con l'introduzione di nuove prove e criteri di ammissione. La composizione dei cinque commissari, le scadenze per la presentazione delle domande e le modalità di valutazione tra docenti interni ed esterni sono i principali aspetti interessati dai cambiamenti. La prova rappresenta un passaggio fondamentale che coinvolge studenti e docenti, con aggiornamenti legati alle procedure amministrative.

L ’ esame di Maturità è da sempre un rito di passaggio importante che porta con sé un carico di adrenalina, notti insonni e, inevitabilmente, qualche cambiamento burocratico. Per la Maturità 2026, tuttavia, il panorama appare più movimentato del solito. Dalle nuove modalità di ammissione alle riflessioni personalizzate durante il colloquio orale, il Ministero dell’istruzione ha introdotto una vera e propria serie di riforme che hanno ridisegnato i contorni dell’esame. E, in questo quadro di trasformazione, si inserisce anche l’ultima, importante novità: la riorganizzazione delle commissioni d’esame. Riforma della Maturità, Valditara: «Bocciato chi non svolge la prova orale» X Maturità 2026, la nuova commissione d’esame. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra nuove prove e criteri di ammissione, l'esame di Stato cambia volto. Scopriamo la nuova formula dei cinque commissari, le scadenze per le domande e come funzionerà la valutazione tra professori interni ed esterni

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Aggiornamenti e notizie

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