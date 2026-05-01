Perugia fermato il 30enne accusato di aggressioni su due studentesse

A Perugia è stato arrestato un uomo di 30 anni originario dell'Albania, sospettato di aver aggredito due donne, una minorenne e un'universitaria. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine e si trova ora in custodia. Le aggressioni si sarebbero verificate in diverse occasioni, ma al momento non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulle circostanze.

? Cosa sapere Fermo a Perugia un 30enne albanese per aggressioni sessuali a una minorenne e un'universitaria.. Il sospettato con precedenti penali era già sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.. La Procura di Perugia ha disposto il fermo di un uomo di 30 anni, nato nel 1995, accusato di aver aggredito sessualmente una sedicenne su un autobus e una studentessa universitaria in pieno centro storico tra martedì e mercoledì. Il provvedimento, eseguito dalla Polizia di Stato, colpisce un cittadino albanese che risultava già sotto le restrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e con precedenti penali alle spalle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, fermato il 30enne accusato di aggressioni su due studentesse Notizie correlate Violenza sessuale su due studentesse a Perugia, fermato un 30enneLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un albanese, classe 1995, già gravato... Violenza sessuale, fermato un 30enne per due episodi di molestie in un giorno a PerugiaLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un albanese, classe 1995, già gravato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Paura e rabbia a Piazza Grimana, donna molestata sessualmente: arrestato 30enne; Perugia, arrestato 37enne nigeriano con tre chili di ovuli nascosti nello zaino; Parrucchiere a domicilio ruba a un’anziana: arrestato in flagranza dalla Polizia di Perugia; Perugia, parrucchiere 50enne ruba 20.000 euro a un’anziana cliente: arrestato. Due violenze sessuali: una verso una minorenne. Fermato 30enne a PerugiaUn uomo di 30 anni è stato sottoposto a fermo a Perugia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Il provvedimento, eseguito dalle forze dell’ordine, riguarda un cittadino ... umbria24.it DISCOTECA RED ZONE LOCALITA’: CASA DEL DIAVOLO (PG) crediti fotografici: https://www.dustydancing.com link al loro album: https://www.dustydancing.com/discoteca-abbandonata-red-zone-perugia-urbex/ - facebook.com facebook Al via il Festival internazionale per la parità di genere. Dopo l'anteprima folignate, a Perugia oltre 60 eventi x.com