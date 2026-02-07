Piacenza | 18enne tunisino arrestato per tentato furto di bici elettrica intervento rapido della polizia

Questa mattina a Piacenza, la polizia ha arrestato un ragazzo tunisino di 18 anni che aveva appena tentato di rubare una bici elettrica. L’intervento è stato rapido e ha evitato che il furto andasse a buon fine. L’episodio è avvenuto in via Campagna, dove l’autore è stato sorpreso mentre si aggirava nei cortili condominiali.

Un giovane tunisino di 18 anni è stato arrestato all'alba di sabato 7 febbraio a Piacenza, con l'accusa di aver tentato di rubare una bicicletta elettrica da un cortile di un condominio in via Campagna. L'intervento delle volanti della polizia, scattato intorno alle 2:45 di notte, ha sventato il furto e portato all'arresto in flagranza del reato. La vicenda, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell'ordine nei confronti della microcriminalità cittadina, ha visto gli agenti collaborare con il proprietario della bici per bloccare il presunto ladro. L'arresto è solo uno degli episodi che hanno tenuto impegnate le volanti piacentine nelle ultime 24 ore, culminati anche nella denuncia di un cittadino egiziano per porto di armi.

