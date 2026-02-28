Festa della Donna vaccinazioni gratuite contro il Papillomavirus grazie all' Ulss 9 Scaligera

In occasione della Festa della Donna, l’Ulss 9 Scaligera organizza due giornate di vaccinazioni gratuite contro il Papillomavirus umano (Hpv). L’iniziativa mira a offrire un’opportunità di prevenzione, coinvolgendo le donne che desiderano tutelare la propria salute. Le vaccinazioni si svolgono presso le strutture dell’Ulss durante le giornate dedicate.

Il 4 e 5 marzo l’Ulss 9 offre il vaccino anti-Papillomavirus a giovani donne e uomini, in occasione della Giornata internazionale dell’Hpv In occasione della Festa della Donna, l’Ulss 9 Scaligera rinnova il proprio impegno sul fronte della prevenzione sanitaria promuovendo due giornate di vaccinazioni gratuite contro il Papillomavirus umano (Hpv). L’iniziativa, in programma mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, si inserisce nel quadro della Giornata internazionale dell’Hpv, istituita dalla International Papillomavirus Society per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle patologie correlate al virus. Nel corso delle due mattinate, dalle 8. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Festa della donna, il sindaco di Montano Antilia effettua ecografie mammarie gratuite a residenti e nonVisite gratuite per tutti il 6 marzo, alle 9, a Montano Antilia: si tratta della nuova iniziativa del sindaco Luciano Trivelli, in occasione della...

Leggi anche: L'iniziativa dell'Asp contro l'influenza: due giorni di vaccinazioni gratuite in piazza Castelnuovo

Altri aggiornamenti su Festa della Donna.

Temi più discussi: Giornata mondiale contro l’Hpv e Festa della donna: tre giorni di test, vaccinazioni e consulenze co; Giornata mondiale contro l’HPV e Festa della Donna: screening e vaccinazioni tra Lecco e Brianza; Papilloma Virus e 8 Marzo: screening e vaccinazioni gratuite negli ospedali bergamaschi; Giornata mondiale contro l’HPV e Festa della Donna: prevenzione e screening in Brianza e Lecco.

Giornata mondiale contro l’HPV e Festa della Donna: screening e vaccinazioni tra Lecco e BrianzaDal 2 al 12 marzo iniziative sul territorio per la prevenzione dell’HPV e la salute delle donne Coinvolti ATS Brianza, IRCCS San Gerardo, ASST Brianza e ASST Lecco con attività per donne e uomini LECC ... msn.com

Festa della donna, screening senologico gratuito a FormiaIn occasione della festa della donna, l’8 marzo 2026, piazza Aldo Moro a Formia ospiterà lo Screening Senologico – Visita gratuita di prevenzione, una giornata interamente dedicata alla salute femmi ... latinatoday.it

TORTA MIMOSA perfetta per la festa della donna e non solo, è strepitosa! https://blog.giallozafferano.it/nonsolodolcedilorena/torta-mimosa/ - facebook.com facebook