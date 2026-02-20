Assalto ad Alessandro Gentile per la Scaligera Verona

Alessandro Gentile è stato bersaglio di un attacco da parte di una squadra rivale, la causa è la volontà di rafforzare il roster e migliorare le prestazioni sul campo. La Scaligera Verona ha deciso di intervenire, puntando su un giocatore esperto per aumentare la competitività. La trattativa si è intensificata negli ultimi giorni, con incontri tra i dirigenti e il suo entourage. La società spera di chiudere presto l’accordo e inserire Gentile nel proprio roster. La decisione finale dipende dai prossimi passaggi contrattuali.

La Scaligera Verona sta definendo una mossa strategica per dare impulso immediato alla stagione, puntando su un profilo di alto livello in grado di elevare le aspettative del reparto esterni. L'operazione si presenta come una risposta concreta alle esigenze tecniche della squadra e al dinamismo richiesto dal calendario. Alessandro Gentile, ala classe 1992, è al centro della valutazione del club veneto. In questa stagione veste la maglia di Urania Milano e propone una media di 17 punti a partita, accompagnati da 7 rimbalzi e 4,5 assist. Rilevanza tattica dell'innesto potrebbe incidere sullo sviluppo offensivo e sulla gestione del ritmo di gioco.