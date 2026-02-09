Posizioni economiche ATA corsi di formazione svolti durante le ferie | ancora dubbi sul loro riconoscimento

Nei prossimi giorni, dal 23 al 27 febbraio, si terranno le prove finali per valutare i percorsi relativi alle posizioni economiche del personale ATA. La questione del riconoscimento dei corsi di formazione svolti durante le ferie resta ancora aperta e senza una risposta definitiva. Molti coinvolti aspettano chiarimenti da parte delle autorità, mentre le prove si avvicinano.

