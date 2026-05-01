Ferie personale ATA | quando la malattia le sospende
Recentemente, l’Aran ha fornito un nuovo orientamento riguardo alla gestione delle ferie del personale ATA nel caso in cui si verifichi una malattia durante il periodo già richiesto. La comunicazione specifica come intervenire quando le assenze per malattia coincidano con le ferie programmate, offrendo indicazioni precise su come procedere in queste situazioni. La decisione si basa su linee guida ufficiali emanate dall’ente competente.
Un recente orientamento applicativo dell’Aran ha chiarito come gestire la coincidenza tra ferie già richieste e successiva assenza per malattia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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