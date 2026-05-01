Pergine Valsugana dice addio al Duce | revocata la cittadinanza a onoraria a Mussolini

Il consiglio comunale di Pergine Valsugana ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. La delibera è stata adottata con il voto della maggioranza di centrodestra. La decisione si inserisce in un processo avviato da tempo dall’amministrazione comunale. La revoca avviene in seguito a una richiesta di alcuni consiglieri e cittadini, che hanno sottolineato il valore simbolico di questa scelta.

Il consiglio comunale di Pergine Valsugana, a traino centrodestra, ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. “Mi ritengono convintamente anti-fascista e con questa decisione c’è la dimostrazione che il centrodestra è anti-fascista”, ha detto a LaPresse il sindaco Marco Morelli.Con.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Trento tiene la cittadinanza onoraria al Duce (va ringraziata l’incapacità di tutti)Roma, 19 marzo – Ci sono persone che al momento di fare la storia sono scappate per rintanarsi lassù in montagna sotto l’ombra di un bel fior, salvo... Asse Pd-FI sul Duce: "Revocata la cittadinanza"Il Consiglio comunale di Carpi ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924.