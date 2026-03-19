A Trento, la cittadinanza onoraria viene ancora conferita a figure storiche legate al passato, mentre a Roma, il 19 marzo, si racconta di persone che, in momenti cruciali, si sono nascoste in montagna o si sono travestite da banditi per poi tornare in azione. La narrazione si concentra su comportamenti di fuga e travestimenti, senza approfondire le ragioni o le conseguenze di tali scelte.

Roma, 19 marzo – Ci sono persone che al momento di fare la storia sono scappate per rintanarsi lassù in montagna sotto l’ombra di un bel fior, salvo poi scendere e travestirsi da banditi per darsi alle scorribande e autoproclamarsi eroi del pollaio appena defraudato. I loro eredi, degni dell’esempio ricevuto, mezzo secolo dopo hanno iniziato a fare la guerra ai fantasmi e oggi, cent’anni e più dopo sono riusciti persino a essere sconfitti. È il caso di Trento, dove il compagnume topico ha pensato bene di presentare una originalissima proposta: togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Nelle aule del consiglio comunale trentino nell’anno 2026 (CIV E. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Trento tiene la cittadinanza onoraria al Duce (va ringraziata l’incapacità di tutti)

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