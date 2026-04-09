Asse Pd-FI sul Duce | Revocata la cittadinanza

Il Consiglio comunale di Carpi ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza, mentre alcune opposizioni si sono astenute. La revoca arriva a seguito di un dibattito che ha coinvolto diverse forze politiche, in particolare tra le forze di centrosinistra e di centrodestra.

Il Consiglio comunale di Carpi ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924. La relativa delibera è stata discussa martedì, nella seduta dell’80° anniversario dell’insediamento del primo Consiglio democraticamente eletto dopo la Seconda Guerra Mondiale e, dopo tre ore di dibattito, è stata approvata dai gruppi di maggioranza e da Forza Italia (ottenendo così i due terzi dell’assemblea); Carpi civica si è astenuta, mentre Fratelli d’Italia e Lega non hanno partecipato al voto. "Un atto di consapevolezza e responsabilità pubblica - commenta il sindaco Righi – con cui la comunità riafferma i valori su cui si fondano la propria identità e l’ordinamento della Repubblica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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