Perde il controllo dell' auto ed esce fuori strada | conducente soccorsa

Una vettura è uscita di strada sulla provinciale 43 a Brindisi poco prima delle 20 di sabato 7 marzo 2026. La conducente del veicolo è stata soccorsa dai soccorritori intervenuti sul posto. L'incidente, di natura autonoma, è ancora oggetto di verifiche per determinare le cause esatte. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'evento.

Vigili del fuoco e personale 118 sulla strada provinciale 43 nel territorio di Brindisi: grosso spavento per la donna alla guida BRINDISI - Auto fuori strada, conducente soccorsa. Un incidente stradale autonomo si è verificato, per ragioni in fase di accertamento, poco prima delle ore 20 di questa sera, sabato 7 marzo 2026, sulla provinciale 43. Si tratta dell'arteria che conduce a Restinco in prossimità della statale 7 Brindisi-Taranto. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuto sul posto per soccorrere la donna alla guida dell'auto, insieme al personale del 118, e per mettere in sicurezza l'auto. Al momento non si conoscono le condizioni della conducente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

