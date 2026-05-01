« Yankee go home». La guerra del Vietnam, il golpe in Cile e poi la crisi dei missili nucleari a Comiso (1981-1983) sono stati momenti in cui quell’invito è stato urlato con più forza nelle strade e nelle piazze d’Italia. Era uno slogan velleitario, che esprimeva un desiderio impossibile. Perché la presenza delle basi militari statunitensi, soprattutto in Germania e in Italia, i due Paesi che avevano perso la guerra, era anche il presidio economico che garantiva la libera e massiccia circolazione delle merci Usa in Europa. Il “ sogno americano ” che era l’anima della nascente società dei consumi aveva il volto sorridente del cinema di Hollywood e della pubblicità della Coca Cola.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché un ritiro Usa può diventare un’occasione storica per l’Europa

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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Perché un ritiro Usa può diventare un’occasione storica per l’EuropaMeno spesa militare. Creazione di una difesa comune. Fine del monopolio delle Big Tech. Cari yankee potete portare a casa o altrove armi e bagagli, perché ce la possiamo fare da soli. È un sogno? lettera43.it

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