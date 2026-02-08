La Juventus tiene d’occhio Sandro Tonali. I bianconeri sono fiduciosi di chiudere l’affare questa estate, considerando che il centrocampista potrebbe diventare un nuovo rinforzo importante. Le trattative sono in corso e le parti sembrano vicine a un’intesa.

Si chiama Sandro Tonali l’obiettivo numero uno della Juventus per il calciomercato estivo: ecco perché l’affare può andare in porto. Ve lo raccontiamo ormai da mesi e adesso arrivano nuove conferme: è Sandro Tonali l’obiettivo numero uno della Juve in vista del calciomercato estivo e verrà fatto qualsiasi tentativo per portare il centrocampista classe 2000 a Torino. L’affare col Newcastle è davvero complesso soprattutto per le cifre in ballo, ma sono diversi i fattori che potrebbero essere decisivi per la fumata bianca tra bianconeri e Magpies. Analizziamoli nel dettaglio. Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tonali-Juve, cresce l’ottimismo: perché può diventare bianconero

Approfondimenti su Sandro Tonali

Ultime notizie su Sandro Tonali

