In Italia è partito a Chieti il primo progetto di sperimentazione che coinvolge l’uso di sostanze come psilocibina, MDMA, DMT e LSD. Questi farmaci vengono studiati come possibili terapie alternative per trattare depressione resistente ai farmaci, stress post-traumatico e stress esistenziale, come supporto in situazioni di fine vita. Le sperimentazioni sono in corso anche in altri Paesi del mondo da diverso tempo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Sperimentazioni per utilizzare psilocibina (la sostanza attiva dei "funghi magici") MDMA, DMT e LSD sono in corso da tempo in vari Paesi del mondo. Ma in questi giorni è partito anche il primo progetto italiano Possono essere una terapia per quando non ci sono altre terapie. E cioè nel caso di depressione farmaco resistente, di stress post-traumatico, oppure del cosiddetto stress esistenziale, come supporto all’accompagnamento al fine vita. La ricerca sugli psichedelici si muove in questi mondi, segnati dal dolore e dalla sofferenza. Insomma, non sono droghe, non servono a sballarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sperimentazioni per utilizzare psilocibina (la sostanza attiva dei "funghi magici") MDMA, DMT e LSD sono in corso da tempo in vari Paesi del mondo. In questi giorni è partito anche il primo progetto italiano: a Chieti

Israele riconosce per primo il Somaliland: critiche e accuse da vari Paesi del mondoLa settimana scorsa Israele ha formalmente riconosciuto come Stato indipendente e sovrano il Somaliland.

Medicina psichedelica: a Chieti il primo trial italiano sulla psilocibina contro la depressione resistenteL’Italia entra nell’era della medicina psichedelica e Chieti diventa il centro di un importante passo nella ricerca scientifica.

Altri aggiornamenti su Sperimentazioni per utilizzare....

Argomenti discussi: Terapie con psichedelici: Chieti ospita un dibattito nazionale per combattere la depressione persistente; Terapie Psichedeliche, dieci fatti che non si conoscono. Dopo la prima sperimentazione italiana, l'Ass.Coscioni riunisce il gotha a Chieti.

Psilocibina in Italia: al via il primo test clinico contro la depressioneNel panorama della ricerca psichiatrica italiana si sta per aprire un capitolo completamente nuovo, destinato a sfidare convenzioni consolidate e approcci terapeutici tradizionali. L'Agenzia italiana ... tomshw.it