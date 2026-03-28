Dopo le condizioni di vento intenso e grandinate che hanno interessato la regione, le previsioni meteo indicano un cambiamento nelle prossime giornate di marzo. A Milano e in Lombardia si attendono lievi variazioni delle temperature e un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un attenuarsi delle precipitazioni. Le previsioni si basano sui modelli meteorologici attuali e potrebbero aggiornarsi nelle prossime ore.

Milano, 28 marzo 2026 – Dopo il vento forte e la grandine, che hanno accompagnato l’inizio della primavera, cosa ci aspetta in questa ultima porzione di marzo? Più o meno quello che abbiamo visto in questi giorni, incluso il weekend delle Palme: tendenzialmente tempo stabile, aria frizzantina, qualche fiocco in quota. Lunedì poi un nuovo impulso freddo dal Nord Europa porterà nevicate sulle Alpi Retiche e sporadici veloci rovesci non esclusi sui settori orientali della regione. In attesa di scoprire che tempo farà la settimana successiva, quella che avvicina alla Pasqua, ecco le previsioni del tempo, grazie al Centro Geofisico Prealpino. Domenica 29 marzo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo vento e grandine, come sarà il tempo in questi ultimi giorni di marzo? Le previsioni a Milano e in Lombardia

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