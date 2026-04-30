Primo maggio il servizio Amt per la festa dei lavoratori

Venerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, il servizio di trasporto pubblico su bus sarà disponibile con un orario speciale per la giornata festiva. Le informazioni dettagliate sugli orari sono consultabili sul sito internet e sull’applicazione dell’azienda di trasporto. La modifica riguarda le corse previste per il giorno, con l’obiettivo di garantire il servizio ai cittadini durante la festività.

Venerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, il servizio di trasporto urbano su bus sarà attivo con orario festivo dedicato, consultabile sul sito e sull’App Amt. In ambito extraurbano sarà in vigore il consueto orario festivo.Primo maggio: orari metropolitanaLa metropolitana sarà in.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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