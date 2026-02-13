Fortezza Nuova il primo maggio tornano street food e concertone per la festa dei lavoratori

Il Primo Maggio, Fortezza Nuova si anima di nuovo con street food e musica, attirando centinaia di persone per celebrare la festa dei lavoratori. La manifestazione, che ha già riscosso grande successo con il Mercatino di Natale, torna con un programma pieno di eventi, sapori e allegria. Questa giornata speciale offre un'occasione per divertirsi e condividere un momento di festa in un luogo storico della città.

Dopo il successo del Mercatino di Natale, che ha inaugurato il nuovo format portando alla Fortezza Nuova migliaia di visitatori, il Fortezza Market Days torna con un calendario primaverile ricco di significato, colori ed energia. Saranno tre gli appuntamenti primaverili, tutti in programma dalle 10 alle 19, a ingresso gratuito e con il patrocinio del Comune di Livorno. Il primo appuntamento si terrà domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna. Una giornata dedicata alla riflessione e alla celebrazione, con mercati e prodotti a tema pensati per valorizzare creatività, talento e sensibilità femminile.