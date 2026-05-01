Perché il Grande Fratello Vip 2026 oggi non va in onda | il motivo

Oggi, il programma televisivo Grande Fratello Vip 2026 non è stato trasmesso come previsto su Canale 5. La decisione di sospendere la messa in onda è stata comunicata attraverso canali ufficiali, senza indicare una data precisa di ritorno. La programmazione del reality show viene interrotta temporaneamente e non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa sospensione. La prossima messa in onda del programma non è stata ancora annunciata.

Perché questa sera, 1 maggio 2026, il Grande Fratello Vip 2026 non va in onda? Lo storico reality show di Canale 5 questa settimana evita il doppio appuntamento settimanale e va in onda solo al martedì, il 28 aprile. Oggi – venerdì 1 maggio 2026 – non va in onda perché si tratta di un giorno festivo. Oggi infatti è la festa dei lavoratori, e quindi anche le maestranze Mediaset hanno diritto al meritato riposo. Inoltre si vuole evitare lo scontro con il Concertone del primo maggio, in onda in diretta da Roma su Rai 3, che ogni anno registra ascolti importanti. Mediaset quindi preferisce non trasmettere questa sera il Grande Fratello per evitare lo scontro con il concertone.🔗 Leggi su Tpi.it

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ULTIM'ORA Grande Fratello VIP 2026 | Il programma non andrà in onda

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