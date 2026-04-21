Stasera, martedì 21 aprile 2026, il programma Grande Fratello Vip non sarà trasmesso su Canale 5. Al suo posto, il palinsesto prevede la messa in onda di una partita di calcio. La trasmissione non verrà quindi presentata come di consueto, con un cambio temporaneo rispetto alla programmazione abituale. Non sono stati comunicati dettagli sul ritorno del reality show.

Cambio di palinsesto per Canale 5. Il Grande Fratello Vip non va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026, e lascia spazio al grande calcio. La puntata del reality condotto da Ilary Blasi è stata infatti rinviata per fare posto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, trasmessa in diretta in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. Una modifica importante di palinsesto, ma senza conseguenze pesanti per il programma. Il reality, infatti, non perde il doppio appuntamento settimanale: Mediaset ha già confermato il recupero della diretta per mercoledì 22 aprile, mentre resta fissata anche la puntata di venerdì 24 aprile. Perché Grande Fratello Vip non va in onda stasera, 21 aprile.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip non va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026: perché? il motivo e quando torna su Canale 5

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