Perchè a Bologna si continua a morire di lavoro

A Bologna, le morti sul lavoro continuano a verificarsi, sollevando preoccupazioni tra lavoratori e sindacati. Problemi come la sicurezza nei luoghi di lavoro, le condizioni di lavoro precarie, i salari bassi, l’introduzione dell’intelligenza artificiale, la riduzione dell’orario e le nuove tutele legali sono al centro del dibattito. Le statistiche ufficiali mostrano numeri in crescita, mentre le domande sulla tutela dei lavoratori restano senza risposte chiare.

Sicurezza sul lavoro, lavoro povero, salari, intelligenza artificiale, riduzione dell'orario e nuove tutele. Saranno questi i temi al centro del Primo Maggio bolognese di Cgil, Cisl e Uil. Tra i tanti interventi e momenti di riflessione, poi, sul palco in piazza Maggiore si esibiranno anche i.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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