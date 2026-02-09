Tre anni dalla morte di Paola Si continua ad andare all' estero per morire Basta

A tre anni dalla morte di Paola in Svizzera, cresce il malumore tra chi chiede un cambio di rotta. La signora, 89 anni di Bologna, soffriva di parkinsonismo irreversibile e ha scelto di andare all’estero per terminare la sua vita. Ora si avvicina l’ottava udienza in Corte costituzionale sul tema del fine vita, una battaglia che continua a dividere e che ancora non trova una risposta definitiva.

A tre anni dalla morte in Svizzera della signora Paola, bolognese di 89 anni affetta da parkinsonismo irreversibile, si avvicina l'udienza in Corte costituzionale, chiamata ancora una volta (l'ottava) a esprimersi sul tema del fine vita e sull'applicazione dei principi già delineati e affermati.

