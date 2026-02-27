A Gaza si continua a morire ma il problema è Albanese

A Gaza si registrano ancora vittime, mentre il focus dell’attenzione si sposta sulla richiesta di tregua. I bollettini riferiscono di pause nei combattimenti, di negoziati che proseguono e di mediazioni che si fanno strada. La situazione rimane tesa, con continue notizie di scontri e tentativi di dialogo tra le parti coinvolte.

Secondo l’UNICEF, a Gaza 39.384 bambini hanno perso uno o entrambi i genitori. Oltre 3.000 hanno perso entrambi. La parola è tregua. I bollettini parlano di pause, di negoziati che tengono, di mediazioni che avanzano. Poi arrivano le notizie della notte: almeno cinque morti tra Gaza City e Khan Younis, colpiti in aree che dovrebbero essere dentro una fase di de-escalation. Le fonti locali parlano di attacchi aerei, di esplosioni improvvise, di famiglie sorprese mentre provano a rientrare in case già ferite. La tregua resta nei comunicati. Sul terreno restano i corpi. Intanto a Ginevra si combatte un’altra battaglia. La Francia, che a inizio mese aveva chiesto le dimissioni della relatrice ONU Francesca Albanese sulla base di dichiarazioni ritenute “oltraggiose”, frena. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

"A Gaza si continua a morire. Board of peace? Nulla a che vedere con la pace": la proiezione di "Disunited Nations" con Oliva, Albanese, Germano e Nucci"Quello che si sta tentando di fare a Gaza non ha niente a che vedere con la pace.

