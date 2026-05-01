Lo Spezia ottiene un pareggio in rimonta contro il Venezia, concluso 2-2. La partita si gioca allo stadio Picco e permette al Venezia di festeggiare la promozione in Serie A. Lo Spezia, invece, si trova ora a un passo dalla certezza della salvezza, con poche giornate rimanenti alla fine del campionato. La partita si conclude con un risultato che lascia entrambe le squadre in equilibrio.

Spezia, 1 maggio 2026 – Il Venezia festeggia la serie A al Picco, mentre lo Spezia Il 2-2 in rimonta conquistato dagli aquilotti li tiene in vita per un'altra settimana, quando al Bari basterà un pareggio sul campo del Catanzaro, già sicuro del quinto posto, per mandare in serie C i liguri insieme a Pescara e Reggiana. In campo i bianchi sono contratti e impauriti, vanno sotto presto (Yeboah all'8') e poi rimangono in dieci alla fine del primo tempo per l'espulsione di Bandinelli. Nel frattempo Mascardi aveva parato un rigore a Yeboah al 31', ma niente può sul tiro di Sagrado che al 70' firma il raddoppio. D'Angelo manda dentro tutti i giocatori offensivi che ha.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per lo Spezia solo un pareggio in rimonta, ora la C è a un passo

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