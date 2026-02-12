E’ un pareggio che serve a poco Spezia torna da Bari con un punto Un passo avanti nella prestazione Ma la classifica resta sempre critica

Il match tra Bari e Spezia si è concluso con un pareggio a zero a zero, risultato che lascia entrambe le squadre con l’amaro in bocca. Lo Spezia torna a casa con un punto, ma la prestazione è migliorata rispetto alle ultime uscite. La classifica, però, resta critica per entrambe le formazioni. I liguri hanno messo in campo più grinta, ma non sono riusciti a sbloccare il risultato, mentre il Bari ha cercato di spingere senza però trovare il guizzo vincente. La partita è stata combattuta, ma alla fine il punteggio prem

BARI 0 SPEZIA 0 BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal (32' st Mantovani), Pucino; Piscopo, Verreth (25' pt Braunoder), Traoré (32' st Esteves), Dorvàl; Cavuoti (21' st Rao), Cuni (32' st Pagano); Moncini. All. Longo. SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Bonfanti (13' st Beruatto); Vignali (26' st Sernicola), Romano, Bellemo (26' st Valoti), Comotto (45' st Adamo), Aurelio; Artistico, Skjellerup (13' st Skjellerup). All. Donadoni. Arbitro: Doveri di Roma (assistenti Dei Giudici di Latina e Moro di Schio, quarto ufficile Dorillo di Torino; Var Maggioni di Lecco, Avar Volpi di Arezzo).

