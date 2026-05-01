In un contesto locale, un avvocato con un passato come presidente della Commissione Pari Opportunità si dedica a sostenere le donne e la comunità. La sua attività si basa sull’ascolto diretto, sulla conoscenza del territorio e sulla presenza costante. Attraverso questo impegno, cerca di rispondere alle necessità concrete delle persone, in particolare delle donne, senza ricorrere a proclami o dichiarazioni pubbliche.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Dalle pari opportunità al sostegno alle famiglie e ai giovani, la visione di una città più vicina alle persone.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Per le donne di Angri e non solo: l’impegno concreto di Anna Parlato per una comunità più equa

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