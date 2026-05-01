Il tennista italiano ha raggiunto per la prima volta le semifinali del torneo di Madrid. La sua avventura si è interrotta prima della finale, ma questo risultato rappresenta un nuovo traguardo nella sua carriera. La partita si è conclusa con una vittoria in due set, confermando la sua crescita nel circuito internazionale. Ora si prepara per le prossime sfide, con la possibilità di migliorare ulteriormente il suo record.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. «What a player», ha commentato Jannik Sinner dopo la partita contro Rafael Jódar, che ha battuto in due set non senza qualche fatica. Eccolo quindi, per la prima volta in semifinale al Madrid Open, secondo Masters 1000 su terra rossa di stagione. Un torneo che non ha mai portato troppa fortuna a Jannik (nel 2024 si ritirò prima dei quarti per un problema a un’anca, l'anno scorso era squalificato), ma che potrebbe garantirgli punti utili in classifica - Carlos Alcaraz è fuori gioco per un po', almeno fino al Rolland Garros - e soprattutto un altro record.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per la prima volta Sinner arriva in semifinale a Madrid

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