Nel torneo di Madrid, i tennisti Sinner e Jodar si preparano a sfidarsi sul campo centrale per la prima volta in questa stagione. Dopo aver rispettivamente battuto Norrie e Kopriva, i due atleti si trovano ora in gara per conquistare un posto in semifinale. La partita rappresenta un momento importante del torneo, con entrambe le parti determinate a proseguire la loro corsa.

Dopo le rispettive vittorie contro Norrie e Kopriva, i due si affrontano sul centrale per la prima volta: scoprite pronostico e quote Nonostante il valore dell'avversario affrontato negli ottavi, Sinner è andato avanti a Madrid senza alcun problema. Il successo per 6-2 7-5 contro Cameron Norrie, ex numero 8 del mondo, ha confermato che Jannik è sempre più in sintonia con la terra de la Caja Magica. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Jodar, match in programma mercoledì 28 aprile alle ore 16. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Si pensava che un giocatore esperto e...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Jodar, pronostico: in palio la semifinale di Madrid

Notizie correlate

Masters 1000 di Madrid 2026, Sinner-Jodar: orario e dove vedere la sfidaMadrid, 28 aprile 2026 - Sarà il giovanissimo Rafael Jodar a provare a impedire a Jannik Sinner di accedere alla semifinale del Masters 1000 di...

Pronostico e quote Joao Fonseca – Rafael Jodar, Madrid 26-04-2026Joao Fonseca e Rafael Jodar chiuderanno il programma sul campo centrale della Caja Magica, dunque a tarda sera.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pronostici tennis oggi 26/4/2026: quote Masters Madrid; Pronostico Sinner-Norrie quote ottavi Masters 1000 Madrid; Tabellone di Sinner a Madrid sempre più definito: perché il vero scoglio potrebbe arrivare ai quarti; Pronostico Sinner-Bonzi quote secondo turno Masters 1000 Madrid.

PRONOSTICO SINNER-JODAR QUOTEPronostico Sinner-Jodar quote analisi, precedenti statistiche match quarti di finale Masters 1000 Madrid di mercoledì 29 aprile alle 16 ... gazzetta.it

LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: la sfida più attesa contro il nuovo fenomeno spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 1 ... oasport.it

E ADESSO IL MATCH PIÙ ATTESO A MADRID! Jodar batte Kopriva 7-5 6-0 e strappa il pass per i quarti di finale dove affronterà Sinner! C'è molto interesse per vedere il talento spagnolo 19enne alla prova contro un big come Jannik: sarà spettacolo - facebook.com facebook

#Sinner vs #Jodar da, la stoccata di Jannik alla programmazione di Madrid, la prestazione sottotono di #Musetti che rischia di uscire dalla top 10 Il punto a metà torneo LIVE su @DoppioMistoPod alle 18 (link nei commenti) x.com