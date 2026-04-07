Pensioni l’Inps sbaglia i calcoli del taglio 2024 | ecco i rimborsi

L’Inps ha commesso errori nei calcoli relativi ai tagli delle pensioni previsti per il 2024. Nella manovra finanziaria, sono stati interessati circa 732.000 pensionati pubblici, tra cui lavoratori degli enti locali, medici, insegnanti e ufficiali giudiziari. Alcuni di loro riceveranno rimborsi per gli importi sbagliati, mentre le nuove riduzioni saranno applicate a partire dall’anno prossimo. La questione riguarda principalmente le modalità di calcolo adottate dall’istituto previdenziale.

Nella manovra 2024 il governo ha tagliato la pensione a 732mila pensionati pubblici: enti locali, medici, insegnanti, ufficiali giudiziari. Il taglio riguarda sia le pensioni di vecchiaia che anticipate. Dopo la protesta dei medici, il Senato ha salvato le pensioni di vecchiaia. L’Inps ha dato però una lettura diversa della norma e ha tagliato anche alcune pensioni di vecchiaia. Dopo 26 mesi si è corretto e vuole rimborsare. È il secondo errore dopo quello dei mille euro dati a 20 mila pensionati a marzo e poi ripresi ad aprile. L’errore dell’Inps sulle pensioni: ecco i rimborsi. Stavolta, spiega Repubblica, l’errore riguarda un gruppo di pensionati pubblici penalizzato dalla Legge di Bilancio 2024. 🔗 Leggi su Open.online

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PENSIONI MARZO 2026 IMPORTI CEDOLINO, DETTAGLIO e PAGAMENTI: INPS HA SBAGLIATO DATE e AUMENTI

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