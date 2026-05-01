Secondo il Documento di finanza pubblica, la spesa pensionistica italiana arriverà a rappresentare il 17,1% del PIL nel 2041. Questa stima indica un aumento rispetto agli anni precedenti e solleva preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema nel lungo termine. I dati evidenziano come il peso delle pensioni sulla economia continui a crescere, con ripercussioni sui bilanci pubblici e sulle future generazioni.

? Cosa sapere La spesa pensionistica italiana raggiungerà il 17,1% del PIL nel 2041 secondo il Documento di finanza pubblica.. Il calo demografico e il basso monte salari gravano sulla stabilità economica delle nuove generazioni.. Nel 2041 il rapporto tra la spesa per le pensioni e il PIL italiano raggiungerà il 17,1%, una proiezione che evidenzia come l’attuale carico previdenziale, già superiore ai 350 miliardi di euro con un incidenza del 15,2% sul prodotto interno lordo, stia drenando risorse vitali per le nuove generazioni. Il nuovo Documento di finanza pubblica traccia un percorso di crescita della spesa pensionistica che si estenderà per un quindicennio, rivelando uno squilibrio strutturale tra i redditi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensioni al 17% del PIL nel 2041: il peso sui giovani è in crescita

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