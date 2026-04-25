Pensioni così l’uscita dei baby-boomer dal lavoro aumenterà la spesa fino al 2041

L’uscita dei baby-boomer dal mondo del lavoro farà salire la spesa per le pensioni fino al 2041. Nel frattempo, la spesa per le prestazioni sociali in denaro continuerà a crescere: nel 2026 si prevede un aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo circa 471,7 miliardi di euro. Questi dati sono stati comunicati in un report ufficiale, evidenziando le proiezioni di spesa pubblica nei prossimi anni.

Corre la spesa per le prestazioni sociali in denaro: per il 2026 si prevede un aumento del 2,7% rispetto al 2025 per un totale di 471,7 miliardi di euro, pari al 20,4% del Pil (era il 20,3% nel 2025). Dal Documento di finanza pubblica (Dfp) del ministero dell’Economia emergono le previsioni di spesa, sulla base dei risultati di contabilità nazionale. In particolare l’aumento di spesa per le pensioni nel 2026 si stima sia del 2,8% ( considerando le pensioni di nuova liquidazione, i tassi di cessazione e la rivalutazione delle pensioni dell’1,4%): si passa da 342,9 miliardi (2025) a 352,4 miliardi pari al 15,2% del Pil (la previsione tiene anche conto dell’aumento delle maggiorazioni sociali introdotto con la legge di bilancio 2026).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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