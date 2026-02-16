Disperso tra i boschi del Matese ricerche con droni e cani molecolari
Un uomo scomparso nei boschi del Matese ha portato squadre di soccorso a utilizzare droni e cani molecolari per trovarlo. La scomparsa è avvenuta dopo che l’uomo si è allontanato da Calvisi, frazione di Gioia Sannitica, e non è più stato visto. Le ricerche si intensificano tra le asperità del territorio montano, dove le condizioni meteo complicano il lavoro dei soccorritori.
Grande apprensione a Gioia Sannitica per un uomo che si è allontanato da Calvisi nella mattinata di domenica facendo perdere le proprie tracce Tutti con il fiato sospeso per un uomo disperso sui monti del Matese. Il malcapitato si è allontanato da Calvisi, frazione di Gioia Sannitica, facendo perdere le proprie tracce. Nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, è scattato l’allarme con le ricerche del disperso che sono andate avanti fino a sera e stanno proseguendo in queste ore. Da quanto si apprende, la richiesta di intervento è arrivata alla centrale GeoResQ di Cassano Irpino del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania dalla stazione dei carabinieri di Piedimonte Matese.🔗 Leggi su Casertanews.it
Persona dispersa sul Matese: ricerche serrate con droni e unità cinofile
Una persona dispersa sul Matese si è allontanata ieri mattina, probabilmente a causa di un malore durante un’escursione.
