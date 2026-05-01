Penny Market punta su 60 nuovi negozi | partono 150 assunzioni
Penny Market annuncia l'apertura di 60 nuovi punti vendita in Italia entro il 2026, con l'obiettivo di creare 150 nuovi posti di lavoro. Il piano di espansione del gruppo Rewe prevede anche programmi di formazione interna rivolti a persone senza esperienza nel settore. Le nuove aperture si inseriscono in un progetto di crescita che coinvolge diverse regioni del paese, con l’intento di rafforzare la presenza sul territorio.
? Cosa sapere Penny Market apre 60 nuovi negozi in Italia con 150 assunzioni entro il 2026.. Il piano di espansione del gruppo Rewe prevede formazione interna per profili senza esperienza..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Fonte Eurostat Penny Market avvia una massiccia operazione di assunzione in tutta Italia per coprire 150 posti vacanti legati all’apertura di circa 60 nuovi supermercati previsti entro la fine del 2026. La catena di discount, parte integrante del gruppo tedesco Rewe, ha dato il via a un programma di espansione capillare che tocca diverse regioni, dalla Lombardia alla Sicilia, passando per Lazio, Toscana e Campania.🔗 Leggi su Ameve.eu
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